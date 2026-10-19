Українська ППО за добу знищила понад 400 російських безпілотників
18 жовтня сили протиповітряної оборони України знешкодили 418 із 463 російських ударних безпілотників різних типів, якими окупанти атакували територію країни.
«Протягом 18 жовтня ворог застосував 463 ударні БПЛА різних типів: «Шахед-131/136/238», «Пародія», «Гербера», «Бандероль/Дань-Т» та «Італмас». Сили протиповітряної оборони України знешкодили 418 із них. Ефективність протидії становила 90,28%», - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в Генштабі, «за цими цифрами стоїть щоденна складна робота наших захисників і захисниць. Втім, навіть такий високий показник не гарантує повної безпеки. Кожен безпілотник, який не вдалося знешкодити, залишається загрозою для людей».
«Тому просимо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не поширювати в соціальних мережах інформацію про роботу ППО», - закликають у відомстві.
У Генштабі водночас запевнили, що Сили оборони України продовжують посилювати протиповітряну оборону, вдосконалювати способи виявлення та знищення ворожих цілей і нарощувати спроможності для протидії новим загрозам, зокрема реактивним ударним БПЛА.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.
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