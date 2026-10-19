Украинская ПВО за сутки уничтожила более 400 российских беспилотников

18 октября силы противовоздушной обороны Украины сбили 418 из 463 российских ударных беспилотников различных типов, которыми оккупанты атаковали территорию страны.

«В течение 18 октября враг применил 463 ударных БПЛА различных типов: «Шахед-131/136/238», «Пародия», «Гербера», «Бандероль/Дань-Т» и «Италмас». Силы противовоздушной обороны Украины сбили 418 из них. Эффективность противодействия составила 90,28%», — говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, «за этими цифрами стоит ежедневная сложная работа наших защитников и защитниц. Впрочем, даже такой высокий показатель не гарантирует полной безопасности. Каждый беспилотник, который не удалось сбить, остается угрозой для людей».

«Поэтому просим не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не распространять в социальных сетях информацию о работе ПВО», — призывают в ведомстве.

В Генштабе при этом заверили, что Силы обороны Украины продолжают усиливать противовоздушную оборону, совершенствовать способы обнаружения и уничтожения вражеских целей и наращивать потенциал для противодействия новым угрозам, в частности реактивным ударным БПЛА.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Украинская ПВО уничтожила 114 вражеских дронов за ночь.

Карта боевых действий в Украине на 16 октября 2026 года — Генштаб.

Ранее мужчина, которого 14 октября извлекли из-под завалов разрушенного дома в Запорожье, скончался в больнице от полученных ранений.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора. «Россияне атаковали жилую застройку Запорожья», — написал Семикин.

Большая политическая игра: могут ли США оставить Украину без разведданных.

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