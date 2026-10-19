Внаслідок масованих атак на Дніпропетровщину загинули двоє людей та 10 поранено

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Російські війська протягом дня понад 20 разів обстріляли Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію та ударні безпілотники. Унаслідок ворожих ударів загинули двоє людей, ще 10 осіб отримали поранення, серед яких 15-річна дитина.

Атак зазнали Дніпро, Кривий Ріг, Зеленодольська громада Криворізького району, а також Нікопольський район (Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади). У населених пунктах пошкоджено об'єкти інфраструктури, логістичну компанію, банк, навчальний заклад, магазини, багатоповерхові будинки та приватні автомобілі.

Джерело: Дніпропетровська ОВА.

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

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