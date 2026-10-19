Внаслідок масованих атак на Дніпропетровщину загинули двоє людей та 10 поранено
Російські війська протягом дня понад 20 разів обстріляли Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію та ударні безпілотники. Унаслідок ворожих ударів загинули двоє людей, ще 10 осіб отримали поранення, серед яких 15-річна дитина.
Атак зазнали Дніпро, Кривий Ріг, Зеленодольська громада Криворізького району, а також Нікопольський район (Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади). У населених пунктах пошкоджено об'єкти інфраструктури, логістичну компанію, банк, навчальний заклад, магазини, багатоповерхові будинки та приватні автомобілі.
Джерело: Дніпропетровська ОВА.
Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.
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