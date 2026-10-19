В течение дня российские войска более 20 раз обстреляли Днепропетровскую область, применяя артиллерию и ударные беспилотники. В результате вражеских ударов погибли два человека, ещё 10 человек получили ранения, в том числе 15-летний ребёнок.

Атакам подверглись Днепр, Кривой Рог, Зеленодольская община Криворожского района, а также Никопольский район (Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская общины). В населенных пунктах повреждены объекты инфраструктуры, логистическая компания, банк, учебное заведение, магазины, многоэтажные дома и частные автомобили.

Источник: Днепропетровская ОГА.

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из дата-центров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

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