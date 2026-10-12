Россияне более 40 раз обстреляли Днепропетровскую область за день, есть погибший и раненые

В течение дня российские войска более 40 раз наносили удары по Днепру и Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, ещё шесть человек получили ранения.

Россияне наносили удары по региону с помощью беспилотников, а также применяли артиллерию.

В Днепре в результате вражеской атаки были разрушены многоэтажные дома, учебное заведение, административные здания и инфраструктура. Погиб 59-летний мужчина, ещё трое человек ранены.

В Днепровском районе от ударов пострадали Николаевская, Слобожанская и Царичанская общины. Повреждения получили торговый центр и инфраструктура.

В Павлограде в результате вражеской атаки были повреждены СТО и автомобили, пострадали три человека. Пострадавшие были госпитализированы.

В Никопольском районе под ударом российской армии оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская общины. Повреждены рынок, частный дом, гостиница, гаражи и административное здание.

В Верховцевской общине Каменского района в результате вражеского удара возник пожар.

В Криворожском районе захватчики нанесли удар по Зеленодольской общине — были повреждены инфраструктура, предприятие, сельскохозяйственная техника, частный дом и автомобиль.

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.

Днепропетровская область подвергается массированным атакам РФ — есть погибшие и раненые.

В ночь на 4 октября российские войска запустили по территории Украины 135 беспилотников, среди которых были «Шахеды», «Герберы», «Бандероль»/«Дань-Т» и дроны-имитаторы.

Утром 4 октября российские войска нанесли удар по центру Днепра, поразив здание компании связи.

В Днепровском районе столицы утром 4 октября зафиксировано падение обломков вражеских беспилотников в двух местах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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