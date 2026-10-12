В Житомирской области под российский удар попал объект транспортной инфраструктуры

Днём 12 октября российские войска нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Коростенском районе Житомирской области. Информация о последствиях атаки пока не уточняется.

Возникли пожары в двух местах. Из-за угрозы повторных ударов спасатели некоторое время не могли приступить к тушению. После стабилизации обстановки пожары были ликвидированы.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Об этом Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области сообщило в Facebook.

В Киевской области в результате российского удара погиб мужчина, есть раненые.

Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек, а взрывная волна повредила окна многоэтажного дома.

Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасад здания, остекление и оборудование. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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