На Житомирщині під російський удар потрапив об’єкт транспортної інфраструктури

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Удень 12 жовтня російські війська завдали удару по об’єкту транспортної інфраструктури в Коростенському районі Житомирської області. Інформація про наслідки атаки наразі не уточнюється.

Виникли пожежі на двох локаціях. Через загрозу повторних ударів рятувальники певний час не могли розпочати гасіння. Після стабілізації безпекової ситуації пожежі ліквідували.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області повідомило у Фейсбуці.

На Київщині внаслідок російського удару загинув чоловік, є поранені.

Крім того, російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки загинула одна людина, а вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку.

Крім того, російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Упродовж доби російські війська завдали 817 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі поранено людину. Також надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

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