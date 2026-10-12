У росії Рамзана Кадирова визнали почесним залізничником

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Глава Чечні Рамзан Кадиров отримав звання «Почесного залізничника» росії згідно з наказом генерального директора «РЖД» Олега Бєлозьорова. У російській монополії відзначили нібито «значний внесок» чеченського очільника в розвиток та досягнення високих результатів у сфері залізничного транспорту.

Ця відзнака стала вже п'ятою нагородою Кадирова за жовтень 2026 року. Раніше Владімір Путін присвоїв йому звання генерала армії, Росгвардія вручила краповий берет, а до 50-річчя глава Чечні отримав церковний орден від РПЦ, відзнаку від Духовного зібрання мусульман росії та звання «почесного архітектора».

Джерело: Заява Рамзана Кадирова у телеграмі.

Кадиров покращив собі результат на виборах глави Чечні до 99,85%.

18-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам отримав чергову нагороду. Цього разу його відзначили медаллю «За бойову співдружність» від Міністерства оборони самопроголошеної Абхазії. Загалом Кадиров-молодший уже має понад 20 орденів, медалей та почесних звань.

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