Президент Зеленський заявив про удари РФ по шести енергооб’єктах — BBC News

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація — держава-агресор — атакувала шість енергетичних об’єктів в Україні через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир’я між Києвом і Москвою. За словами Зеленського, під ударами опинилися газові станції, енергетична інфраструктура та інші об’єкти. Про це повідомляє BBC News.

Відключення світла та поранені

Президент повідомив, що внаслідок атак на енергетичні об’єкти в різних регіонах країни постраждали 33 людини. За даними державного агентства «Укрінформ», після російського удару, який зруйнував електромережі, знеструмлення зафіксували в Ізюмі. Уночі також атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру на заході України.

НЕК «Укренерго» у понеділок заявила про нові відключення електроенергії в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях через пошкодження обладнання російськими атаками. Компанія зазначила, що в частині регіонів запровадили обмеження споживання, аби не допустити перевантаження пошкодженої енергосистеми.

Зеленський назвав удари відповіддю Путіна Трампу

Зеленський у коментарі Fox News сказав, що Україна не здійснювала атак, тоді як Росія завдала ударів по газових станціях та енергетичній інфраструктурі. Він також припустив, що це була відповідь російського лідера Володимира Путіна президентові США. У дописі в X український президент заявив, що атаки свідчать про небажання Росії дотримуватися енергетичного перемир’я.

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Трамп у неділю заявив, що домовленість про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі має набути чинності негайно. Водночас Зеленський тоді сказав, що для нього інформація про початок перемир’я стала новиною, але підтримав ініціативу за умови, що США забезпечать її дотримання Росією.

Удар по житловому будинку в Києві

Увечері в понеділок мер Києва Віталій Кличко повідомив, що безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. У дворі також загорілися кілька автомобілів. За його словами, одна людина загинула, ще 11 зазнали поранень.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров того ж дня заявив, що Україна не заслуговує на перепочинок, який могло б дати припинення вогню. Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас сказала, що Євросоюз привітає енергетичне перемир’я, коли воно справді діятиме.

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