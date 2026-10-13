Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация — государство-агрессор — атаковала шесть энергетических объектов в Украине через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Киевом и Москвой. По словам Зеленского, под ударами оказались газовые станции, энергетическая инфраструктура и другие объекты. Об этом сообщает BBC News.

Отключения света и раненые

Президент сообщил, что в результате атак на энергетические объекты в разных регионах страны пострадали 33 человека. По данным государственного агентства «Укринформ», после российского удара, разрушившего электросети, отключения электроэнергии зафиксировали в Изюме. Ночью также атаковали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру на западе Украины.

НЭК «Укрэнерго» в понедельник заявила о новых отключениях электроэнергии в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях из-за повреждения оборудования российскими атаками. Компания отметила, что в части регионов ввели ограничения потребления, чтобы не допустить перегрузки поврежденной энергосистемы.

Зеленский назвал удары ответом Путина Трампу

Зеленский в комментарии Fox News сказал, что Украина не осуществляла атак, тогда как Россия нанесла удары по газовым станциям и энергетической инфраструктуре. Он также предположил, что это был ответ российского лидера Владимира Путина президенту США. В публикации в X украинский президент заявил, что атаки свидетельствуют о нежелании России соблюдать энергетическое перемирие.

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Трамп в воскресенье заявил, что договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре должна вступить в силу немедленно. В то же время Зеленский тогда сказал, что информация о начале перемирия стала для него новостью, но поддержал инициативу при условии, что США обеспечат ее соблюдение Россией.

Удар по жилому дому в Киеве

В понедельник вечером мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что беспилотник попал в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе столицы. Во дворе также загорелись несколько автомобилей. По его словам, один человек погиб, еще 11 получили ранения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в тот же день заявил, что Украина не заслуживает передышки, которую могло бы дать прекращение огня. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что Евросоюз приветствовал бы энергетическое перемирие, когда оно действительно будет действовать.

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