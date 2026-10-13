Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Federacja Rosyjska, państwo-agresor, zaatakowała sześć obiektów energetycznych w Ukrainie kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił energetyczny rozejm między Kijowem a Moskwą. Według Zełenskiego pod ostrzałem znalazły się stacje gazowe, infrastruktura energetyczna i inne obiekty. Poinformowało o tym BBC News.

Wyłączenia prądu i ranni

Prezydent poinformował, że w wyniku ataków na obiekty energetyczne w różnych regionach kraju ucierpiały 33 osoby. Według państwowej agencji Ukrinform po rosyjskim uderzeniu, które zniszczyło sieci elektroenergetyczne, przerwy w dostawach prądu odnotowano w Iziumie. W nocy zaatakowano również infrastrukturę energetyczną i kolejową na zachodzie Ukrainy.

NEC Ukrenergo oświadczyła w poniedziałek, że w obwodach charkowskim, donieckim i zaporoskim wprowadzono nowe wyłączenia energii elektrycznej z powodu uszkodzenia sprzętu przez rosyjskie ataki. Firma zaznaczyła, że w części regionów wprowadzono ograniczenia zużycia, aby nie dopuścić do przeciążenia uszkodzonego systemu energetycznego.

Zełenski nazwał ataki odpowiedzią Putina dla Trumpa

Zełenski w komentarzu dla Fox News powiedział, że Ukraina nie przeprowadzała ataków, podczas gdy Rosja uderzyła w stacje gazowe i infrastrukturę energetyczną. Zasugerował również, że była to odpowiedź rosyjskiego przywódcy Władimira Putina dla prezydenta USA. W poście na X ukraiński prezydent oświadczył, że ataki świadczą o niechęci Rosji do przestrzegania energetycznego rozejmu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Trump oświadczył w niedzielę, że porozumienie o zaprzestaniu ataków na infrastrukturę energetyczną powinno wejść w życie natychmiast. Jednocześnie Zełenski powiedział wówczas, że informacja o rozpoczęciu rozejmu była dla niego nowością, lecz poparł inicjatywę pod warunkiem, że USA zapewnią przestrzeganie jej przez Rosję.

Uderzenie w budynek mieszkalny w Kijowie

W poniedziałek wieczorem mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że dron uderzył w 25-piętrowy budynek mieszkalny w darnyckiej dzielnicy stolicy. Na dziedzińcu zapaliło się również kilka samochodów. Według niego jedna osoba zginęła, a 11 kolejnych zostało rannych.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył tego samego dnia, że Ukraina nie zasługuje na wytchnienie, jakie mogłoby zapewnić zawieszenie broni. Wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas powiedziała, że Unia Europejska przywita energetyczny rozejm, gdy będzie on rzeczywiście obowiązywał.

Czytaj nas na