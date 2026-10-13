总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，俄罗斯联邦——侵略国——在美国总统唐纳德·特朗普宣布基辅与莫斯科之间达成能源停火数小时后，袭击了乌克兰的六处能源设施。泽连斯基称，天然气站、能源基础设施和其他设施遭到攻击。据BBC新闻报道。

停电与伤者

总统表示，该国不同地区的能源设施遇袭导致33人受伤。据国家通讯社乌克兰国家通讯社报道，俄罗斯一次摧毁电网的袭击后，伊久姆出现停电。夜间，乌克兰西部的能源和铁路基础设施也遭到袭击。

乌克兰国家能源公司Ukrenergo周一表示，由于设备在俄罗斯袭击中受损，哈尔科夫州、顿涅茨克州和扎波罗热州出现新的停电。该公司指出，部分地区实施了用电限制，以防止受损能源系统超负荷运行。

泽连斯基称袭击是普京对特朗普的回应

泽连斯基在接受福克斯新闻评论时表示，乌克兰没有实施攻击，而俄罗斯则袭击了天然气站和能源基础设施。他还认为，这是俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京对美国总统的回应。乌克兰总统在X平台发文称，这些袭击表明俄罗斯不愿遵守能源停火。

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特朗普周日表示，停止打击能源基础设施的协议应立即生效。与此同时，泽连斯基当时表示，有关停火开始的信息对他而言是新闻，但他支持这一倡议，前提是美国确保俄罗斯遵守该协议。

基辅一栋住宅楼遭袭

周一晚间，基辅市长维塔利·克利奇科表示，一架无人机击中首都达尔尼茨基区一栋25层住宅楼。院内还有数辆汽车起火。他说，一人死亡，另有11人受伤。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫当天表示，乌克兰不配得到停火可能带来的喘息。欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯表示，当能源停火真正生效时，欧盟将对此表示欢迎。

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