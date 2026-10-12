В Подмосковье построят новый СИЗО из-за нехватки мест

Главное управление ФСИН России по Московской области объявило аукцион на строительство следственного изолятора в Солнечногорском округе с начальной стоимостью контракта 37,75 млрд рублей [около 389 млн долларов]. Комплекс рассчитан на 4 тысячи мест и должен быть введён в эксплуатацию в конце 2031 года.

Проект предусматривает возведение режимных корпусов для мужчин, женщин, несовершеннолетних и больных туберкулёзом, а также медчасти, спортивного комплекса и общежитий для сотрудников. Окончательная стоимость строительства объекта у трассы М-11 будет определена по результатам торгов.

Источник: Издание «Осторожно, Москва»

Как сообщалось, в РФ с 2022 года велась вербовка заключённых в колониях по всей России, им обещали ежемесячно 100–200 тыс. рублей, дополнительные выплаты в случае ранения, около 5 млн рублей родственникам, если завербованный погибнет, а также амнистию через шесть месяцев войны. Но затем Путин обманул заключённых, которые согласились воевать в обмен на освобождение, и перестал подписывать указы о помиловании.

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