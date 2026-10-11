Російські авіаудари по Слов’янську та Краматорській громаді поранили дев’ятьох людей

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11 жовтня російські війська атакували Слов’янськ трьома авіабомбами ФАБ-250, унаслідок чого постраждали семеро цивільних. Ще двоє людей дістали поранення через удар по селищу Ясногірка Краматорської громади.

Про це у Телеграмі повідомляє Донецька обласна прокуратура.

«11 жовтня 2026 року о 09.45 окупаційні війська атакували Слов’янськ трьома ФАБ-250 з УМПК. Влучання відбулися у щільній житловій забудові», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі відомо про сімох поранених цивільних: п'ятьох жінок (віком 28, 52, 53, 72 й 76 років) та двох чоловіків віком 25 і 80 років. У них діагностували закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, різані рани і забої.

За інформацією обласної прокуратури, в епіцентрах ударів частково зруйновані і пошкоджені дев'ять багатоквартирних будинків та крамницю.

Остаточні наслідки російської атаки встановлюються.

Також окупаційна армія завдала удару по селищу Ясногірка Краматорської громади. Постраждали 55-річна жінка й 60-річний чоловік. Зокрема, вони отримали мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

За процесуального керівництва Слов’янської та Краматорської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Джерело: Донецька обласна прокуратура

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Раніше РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

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