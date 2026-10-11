Зеленский отреагировал на заявление Трампа об энергетическом перемирии с Россией — Axios

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября заявил, что заявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии стало для него неожиданностью. В то же время украинский лидер заверил, что Киев согласится на прекращение огня, если на это пойдет Россия.

«Объявление об энергетическом перемирии стало для меня новостью. Но если россияне согласятся на перемирие, Украина также согласится», — сказал Зеленский в комментарии Axios.

Ранее Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Зеленский резко ответил Маску на призывы уйти.

Также Зеленский назвал условие для проведения президентских выборов в Украине.

До этого Илон Маск вслед за Трампом раскритиковал Зеленского.

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