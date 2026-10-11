Видео: Украинские военные уничтожили две российские лодки вместе с экипажами

Силы обороны Украины уничтожили две лодки российских войск, на борту которых находился личный состав. Другие подробности операции не уточняются.

Об этом 34-я отдельная бригада морской пехоты сообщила в Facebook, опубликовав кадры боевых действий.

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«Каждая попытка оккупантов что-то изменить в свою пользу заканчивается для них одинаково», — подчеркивают военные.

Ранее РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, произошедшего 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными беспилотниками с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских целей, однако зафиксированы попадания в нескольких местах.

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