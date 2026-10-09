«Яндекс» не может назвать сроки восстановления дата-центров после атак дронов

Российская компания «Яндекс» пока не может назвать сроки возобновления работы двух дата-центров, повреждённых в результате атак беспилотников 8 и 9 октября. Объект в Сасове Рязанской области полностью прекратил работу, а в дата-центре в Калуге вышла из строя часть инфраструктуры.

В компании сообщили, что продолжают оценивать масштабы повреждений и определять, какое оборудование можно восстановить. В то же время точные сроки возобновления работы объектов пока остаются неизвестными.

«Дата-центры — «железное сердце» «Яндекса». Их работоспособность критически важна для сервисов, ставших частью повседневной жизни людей. Мы продолжаем оценивать состояние инфраструктуры, однако пока назвать сроки возобновления работы оборудования в дата-центрах очень сложно», — говорится в заявлении компании.

Первая атака произошла в ночь с 7 на 8 октября в городе Сасово. На объекте возник пожар, после чего его работу полностью остановили. Утром 9 октября беспилотники атаковали ещё один дата-центр компании — в Калуге, где несколько модулей инфраструктуры вышли из строя. По данным «Яндекса», сотрудники обоих объектов не пострадали.

После повреждения дата-центра в Сасово в российском сегменте интернета возникли масштабные перебои. Проблемы коснулись сервисов самого «Яндекса», сайтов Русской железной дороги, отдельных банков, СМИ и других компаний, которые использовали инфраструктуру поврежденного объекта.

Новая атака на инфраструктуру в Калуге создает дополнительные риски для стабильной работы сервисов компании. В «Яндексе» отметили, что специалисты продолжают оценивать ситуацию, а восстановление оборудования может оказаться сложной задачей.

По данным компании, в целом её инфраструктура насчитывает пять дата-центров. На данный момент неизвестно, сколько времени потребуется для восстановления повреждённых объектов и полной стабилизации работы оборудования.

Напомним, украинские дроны атаковали второй дата-центр «Яндекса» за сутки.

Ранее в Рязанской области России после атаки беспилотников вспыхнул пожар в дата-центре «Яндекса».

В российском сегменте интернета 8 октября около 16:00 зафиксировали масштабный сбой. Проблемы возникли в работе банков, онлайн-сервисов, мобильных операторов, сайтов магазинов и других платформ.

Новые снимки Planet Labs показали последствия удара по дата-центру «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области РФ. На кадрах заметны разрушения и следы пожара на крыше здания.

Читай нас в