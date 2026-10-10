В секторе Газа сохраняется острый голод, несмотря на прекращение огня

Генеральный штаб ВСУ подтвердил повторное поражение крупнейшего в Европе нефтяного хранилища России «Самара» вблизи поселка Просвет Самарской области.



«В ночь на 10 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины повторно нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» вблизи поселка Просвет Самарской области РФ. Масштаб нанесенного ущерба уточняется», — говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что ЛВДС «Самара» является крупным узлом приема, хранения и смешивания нефти. Сырье поступает по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России. На станции смешивают нефть с различным содержанием серы для формирования экспортного сорта Urals. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

Кроме того, подтверждено уничтожение 7 октября 2026 года четырёх резервуаров РВС-50000 и масштабный пожар на ЛВДС «Самара».

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«Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации», — резюмируют в Генштабе.

Напомним, что в ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар.

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) российской компании «Роснефть» начал поиск сотрудников, умеющих управлять боевыми машинами, для защиты предприятия от украинских беспилотников.

В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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