Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził ponowne trafienie największego w Europie rosyjskiego magazynu ropy „Samara” w pobliżu miejscowości Prosvet w obwodzie samarskim.



„W nocy z 9 na 10 października 2026 r. oddziały Sił Obronnych Ukrainy ponownie uderzyły w liniową stację produkcyjno-dyspozytorską (LVDS) „Samara” w pobliżu miejscowości Prosvet w obwodzie samarskim Federacji Rosyjskiej. Skala wyrządzonych szkód jest obecnie ustalana” – podano w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zaznaczono, że LWDS „Samara” stanowi duży węzeł odbioru, magazynowania i mieszania ropy naftowej. Surowiec dostarczany jest magistralnymi rurociągami naftowymi z Tatarstanu, Zachodniej Syberii i innych regionów wydobywczych Rosji. W stacji miesza się ropę o różnej zawartości siarki w celu uzyskania gatunku eksportowego Urals. Zakład ten uczestniczy w zaspokajaniu potrzeb sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Ponadto potwierdzono zniszczenie 7 października 2026 r. czterech zbiorników typu RVS-50000 oraz rozległy pożar w stacji przeładunkowej „Samara”.

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„Zniszczenie takich obiektów stanowi realizację przez Ukrainę jej nieodłącznego prawa do samoobrony zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych i ma na celu osłabienie potencjału wojskowo-gospodarczego Federacji Rosyjskiej” – podsumowuje Sztab Generalny.

Przypomnijmy, że w nocy z 9 na 10 października drony zaatakowały rosyjską rafinerię w Rostowie nad Donem. Po kilku wybuchach na terenie zakładu wybuchł rozległy pożar.

Rafineria ropy naftowej w Kujbyszewie (Rafineria) należąca do rosyjskiej spółki „Rosnieft” rozpoczęła poszukiwania pracowników potrafiących obsługiwać pojazdy bojowe w celu ochrony zakładu przed ukraińskimi dronami.

W nocy z 19 na 20 września Moskwa i obwód moskiewski zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Jedno z uderzeń spadło na moskiewską rafinerię „Gazpromnieft-MNPZ” w dzielnicy Kapotnia, po czym na terenie zakładu wybuchł pożar.

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