Відео: У Ростові спалахнула масштабна пожежа на нафтовому терміналі після атаки дронів

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У ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували російський НПЗ у Ростові-на-Дону. Після кількох вибухів на підприємстві виникла масштабна пожежа. Ймовірною ціллю став нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Місцеві телеграм-канали повідомили про серію вибухів, після яких у місті почалася пожежа. На відео очевидців видно велике полум'я та густий дим.

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За даними телеграм-каналу Exilenova+, уражено нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу. Офіційних коментарів щодо наслідків атаки російська влада поки не давала.

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Новошахтинський завод нафтопродуктів є одним з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії.

Нагадаємо, що Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) російської компанії «Роснефть» почав шукати працівників, які вміють керувати бойовими машинами, для захисту підприємства від українських безпілотників.

У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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