Wideo: W Rostowie wybuchł ogromny pożar na terminalu naftowym po ataku dronów
W nocy z 9 na 10 października drony zaatakowały rosyjską rafinerię w Rostowie nad Donem. Po kilku wybuchach na terenie zakładu wybuchł rozległy pożar. Prawdopodobnym celem był terminal przeładunkowy ropy naftowej należący do zakładu produktów naftowych w Nowoszachtinie.
Lokalne kanały na Telegramie poinformowały o serii wybuchów, po których w mieście wybuchł pożar. Na nagraniach świadków widać wysokie płomienie i gęsty dym.
Według informacji z kanału Telegram Exilenova+ uderzono w terminal przeładunkowy ropy naftowej w zakładzie w Nowosachcie. Władze rosyjskie nie wydały jak dotąd żadnych oficjalnych komentarzy dotyczących skutków ataku.
Zakład produktów naftowych w Nowosachcie jest jednym z największych zakładów rafineryjnych na południu Rosji.
Przypomnijmy, że rafineria ropy naftowej w Kujbyszewie (Rafineria) należąca do rosyjskiej spółki „Rosnieft” rozpoczęła poszukiwania pracowników potrafiących obsługiwać pojazdy bojowe w celu ochrony zakładu przed ukraińskimi dronami.
W nocy z 19 na 20 września Moskwa i obwód moskiewski zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Jedno z uderzeń spadło na moskiewską rafinerię „Gazpromnieft-MNPZ” w dzielnicy Kapotnia, po czym na terenie zakładu wybuchł pożar.