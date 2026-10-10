Видео: В Ростове вспыхнул масштабный пожар на нефтяном терминале после атаки дронов

В ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник крупный пожар. Вероятной целью стал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Местные Telegram-каналы сообщили о серии взрывов, после которых в городе начался пожар. На видео очевидцев видны большие пламя и густой дым.

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По данным Telegram-канала Exilenova+, пострадал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода. Официальных комментариев относительно последствий атаки российские власти пока не давали.

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Новошахтинский завод нефтепродуктов является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России.

Напомним, что Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) российской компании «Роснефть» начал поиск сотрудников, умеющих управлять боевыми машинами, для защиты предприятия от украинских беспилотников.

В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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