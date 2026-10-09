Українські дрони атакували другий дата-центр Яндекса за добу

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У ніч на 9 жовтня безпілотники атакували дата-центр російської компанії «Яндекс» у Калузі. Унаслідок атаки кілька модулів об’єкта повністю вийшли з ладу, а робота частини сервісів може зазнати перебоїв.

«Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», — заявили в «Яндексі».

У компанії також уточнили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, а масштаби пошкоджень наразі оцінюють.

Дата-центр «Яндекса» розташований в індустріальному парку «Грабцево» в Калузі. Це найпотужніший дата-центр компанії, який займає площу 130 тисяч квадратних метрів і забезпечує роботу її внутрішніх сервісів.

Через пошкодження кількох модулів частина сервісів «Яндекса» може працювати з перебоями. Повний масштаб завданих збитків ще встановлюють.

Це вже другий дата-центр «Яндекса», який за останню добу потрапив під атаку українських безпілотників.

Напередодні, 8 жовтня, дрони атакували об’єкт компанії в місті Сасово Рязанської області Росії. Після атаки там виникла пожежа, а роботу дата-центру повністю зупинили.

Згодом у «Яндексі» не змогли підтвердити, чи вдасться відновити пошкоджене обладнання.

За наявною інформацією, у дата-центрі в Сасові розміщувалися два з трьох суперкомп’ютерів «Яндекса», які компанія використовує для навчання своєї моделі штучного інтелекту YandexGPT.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Раніше у Рязанській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на дата-центрі «Яндексу».

У російському сегменті інтернету 8 жовтня близько 16:00 зафіксували масштабний збій. Проблеми виникли в роботі банків, онлайн-сервісів, мобільних операторів, сайтів магазинів та інших платформ.

Нові знімки Planet Labs показали наслідки удару по датацентру «Яндексу» в місті Сасово Рязанської області РФ. На кадрах помітні руйнування та сліди пожежі на даху будівлі.

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