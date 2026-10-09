Українські дрони атакували другий дата-центр Яндекса за добу
У ніч на 9 жовтня безпілотники атакували дата-центр російської компанії «Яндекс» у Калузі. Унаслідок атаки кілька модулів об’єкта повністю вийшли з ладу, а робота частини сервісів може зазнати перебоїв.
«Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», — заявили в «Яндексі».
У компанії також уточнили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, а масштаби пошкоджень наразі оцінюють.
Дата-центр «Яндекса» розташований в індустріальному парку «Грабцево» в Калузі. Це найпотужніший дата-центр компанії, який займає площу 130 тисяч квадратних метрів і забезпечує роботу її внутрішніх сервісів.
Через пошкодження кількох модулів частина сервісів «Яндекса» може працювати з перебоями. Повний масштаб завданих збитків ще встановлюють.
Це вже другий дата-центр «Яндекса», який за останню добу потрапив під атаку українських безпілотників.
Напередодні, 8 жовтня, дрони атакували об’єкт компанії в місті Сасово Рязанської області Росії. Після атаки там виникла пожежа, а роботу дата-центру повністю зупинили.
Згодом у «Яндексі» не змогли підтвердити, чи вдасться відновити пошкоджене обладнання.
За наявною інформацією, у дата-центрі в Сасові розміщувалися два з трьох суперкомп’ютерів «Яндекса», які компанія використовує для навчання своєї моделі штучного інтелекту YandexGPT.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Раніше у Рязанській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на дата-центрі «Яндексу».
У російському сегменті інтернету 8 жовтня близько 16:00 зафіксували масштабний збій. Проблеми виникли в роботі банків, онлайн-сервісів, мобільних операторів, сайтів магазинів та інших платформ.
Нові знімки Planet Labs показали наслідки удару по датацентру «Яндексу» в місті Сасово Рязанської області РФ. На кадрах помітні руйнування та сліди пожежі на даху будівлі.