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В Киеве обломки дрона упали на 25-этажный жилой дом и офисный центр

UA NEWS 10 Октября 2026 12:55
В Киеве обломки дрона упали на 25-этажный жилой дом и офисный центр

С ночи 10 октября Киев подвергается постоянным атакам дронов российских террористов. В настоящее время стало известно о падении обломков сбитого беспилотника на 25-этажный жилой дом.


«В Соломенском районе, по предварительным данным, обломки БПЛА упали на 25-этажный жилой дом. 
Экстренные службы направляются на место», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко. 

Других подробностей пока нет. Телеграм-каналы сообщают, что в 25-этажном доме Соломенского района на фоне атаки «Шахеда» на крыше поднимается дым.

Позже Кличко добавил, что также в Соломенском районе обломки попали в 8-этажное офисное здание.

Напомним, что днем 10 октября российские беспилотники нанесли удары по двум районам Харькова. Один из дронов попал в медицинское учреждение, вызвав пожар.

В Запорожье число погибших в результате российского террористического авиаудара 10 октября возросло до 11 человек.

Утром 10 октября российские террористические войска несколько раз атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. 

Утром 10 октября в поселке Комышаны Херсонской городской общины в результате артиллерийского обстрела со стороны российских террористов ранения получил 67-летний мужчина.

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