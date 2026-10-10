С ночи 10 октября Киев подвергается постоянным атакам дронов российских террористов. В настоящее время стало известно о падении обломков сбитого беспилотника на 25-этажный жилой дом.



«В Соломенском районе, по предварительным данным, обломки БПЛА упали на 25-этажный жилой дом.

Экстренные службы направляются на место», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Других подробностей пока нет. Телеграм-каналы сообщают, что в 25-этажном доме Соломенского района на фоне атаки «Шахеда» на крыше поднимается дым.

Позже Кличко добавил, что также в Соломенском районе обломки попали в 8-этажное офисное здание.

Напомним, что днем 10 октября российские беспилотники нанесли удары по двум районам Харькова. Один из дронов попал в медицинское учреждение, вызвав пожар.

В Запорожье число погибших в результате российского террористического авиаудара 10 октября возросло до 11 человек.

Утром 10 октября российские террористические войска несколько раз атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами.

Утром 10 октября в поселке Комышаны Херсонской городской общины в результате артиллерийского обстрела со стороны российских террористов ранения получил 67-летний мужчина.

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