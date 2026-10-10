Od nocy 10 października Kijów jest nieustannie atakowany przez drony rosyjskich terrorystów. Obecnie pojawiły się informacje o upadku szczątków zestrzelonego drona na 25-piętrowy budynek mieszkalny.



„W dzielnicy Solomjanska doszło, według wstępnych informacji, do upadku fragmentów bezzałogowego statku powietrznego na 25-piętrowy budynek mieszkalny. Służby

ratownicze są w drodze na miejsce zdarzenia” – poinformował burmistrz stolicy Witalij Kliczko.

Na razie nie są znane żadne inne szczegóły. Kanały Telegramu donoszą, że na dachu 25-piętrowego budynku w dzielnicy Solomjanska, w związku z atakiem „Szahida”, unosi się dym.

Później Kliczko dodał, że również w dzielnicy Solomjanska odłamki uderzyły w 8-piętrowy budynek biurowy.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 10 października rosyjskie drony przeprowadziły ataki na dwie dzielnice Charkowa. Jeden z dronów uderzył w placówkę medyczną, powodując pożar.

W Zaporożu liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego terrorystycznego nalotu z 10 października wzrosła do 11 osób.

Rano 10 października rosyjskie siły terrorystyczne kilkakrotnie zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych.

Rano 10 października w miejscowości Komyshany w gminie Chersońskiej w wyniku ostrzału artyleryjskiego przeprowadzonego przez rosyjskich terrorystów ranny został 67-letni mężczyzna.

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