ЗСУ уразили ремонтний підрозділ, склади та позиції росіян на Донеччині й Луганщині

У ніч на 11 жовтня Сили оборони України атакували військову інфраструктуру російських окупантів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Серед уражених цілей — ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічних засобів і місця зосередження особового складу противника.

Зокрема, у районі Чистякового на Донеччині українські військові уразили ремонтний підрозділ російської армії.

Ще два удари припали на склади матеріально-технічних засобів противника. Вони розташовані поблизу Макіївки Донецької області та Городища Луганської області.

Крім того, Сили оборони України атакували місця зосередження російських військовослужбовців. Такі цілі уразили поблизу Пурдівки, Лисичанська та Ірміно на Луганщині.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що українські військові продовжують завдавати ударів по військових об’єктах противника.

«Сили оборони України продовжують системно завдавати ударів по військовій інфраструктурі противника, послаблюючи його логістичні спроможності та бойовий потенціал», — зазначили у Генштабі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони Українизавдалиударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

Читай нас у