Фон дер Ляєн підтримала ініціативу України щодо енергетичного перемир’я

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала заклик Володимира Зеленського припинити удари по енергетичній та продовольчій інфраструктурі. Водночас вона повідомила про плани надати Україні додаткове фінансування на закупівлю дронів і ракет уже наступного тижня.

Про це повідомила пресслужбa Єврокомісії за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

«Повністю підтримала заклик Президента Зеленського щодо припинення вогню, що захистило би глобальне постачання продовольства та енергетичну інфраструктуру в Україні та Росії», — зазначила фон дер Ляєн після розмови.

Вона підкреслила, що війна увійшла у «нову, більш похмуру фазу», адже Росія, втрачаючи ініціативу на полі бою, посилює удари по цивільних об'єктах у глибокому тилу.

Також очільниця Єврокомісії запевнила у повній солідарності з українським народом та оголосила про низку важливих кроків з боку Євросоюзу. Зокрема, питання України буде центральним на засіданні Європейської ради цього тижня. Лідери обговорять фінансові потреби Києва на наступний рік та мобілізацію нової міжнародної підтримки, заявила вона.

Окрім того, цього тижня ЄС надасть додаткове фінансування на закупівлю дронів та ракет для зміцнення української ППО та захисту неба, повідомили у пресслужбі.

Також Євросоюз готується відкрити ще два кластери переговорних розділів щодо членства України, що підтверджує реальний прогрес у євроінтеграції, йдеться у повідомленні.

Джерело: пресслужбa Єврокомісії

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