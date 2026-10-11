Фон дер Ляйен поддержала инициативу Украины об энергетическом перемирии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв Владимира Зеленского прекратить удары по энергетической и продовольственной инфраструктуре. В то же время она сообщила о планах предоставить Украине дополнительное финансирование на закупку дронов и ракет уже на следующей неделе.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии по итогам телефонного разговора двух лидеров.

«Полностью поддержала призыв президента Зеленского о прекращении огня, что защитило бы глобальные поставки продовольствия и энергетическую инфраструктуру в Украине и России», — отметила фон дер Ляйен после разговора.

Она подчеркнула, что война вступила в «новую, более мрачную фазу», ведь Россия, теряя инициативу на поле боя, усиливает удары по гражданским объектам в глубоком тылу.

Также глава Еврокомиссии заверила в полной солидарности с украинским народом и объявила о ряде важных шагов со стороны Евросоюза. В частности, вопрос об Украине станет центральным на заседании Европейского совета на этой неделе. Лидеры обсудят финансовые потребности Киева на следующий год и мобилизацию новой международной поддержки, заявила она.

Кроме того, на этой неделе ЕС предоставит дополнительное финансирование на закупку дронов и ракет для укрепления украинской ПВО и защиты воздушного пространства, сообщили в пресс-службе.

Также Евросоюз готовится открыть ещё два кластера переговорных разделов по вопросу членства Украины, что подтверждает реальный прогресс в евроинтеграции, говорится в сообщении.

Источник: пресс-служба Еврокомиссии

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