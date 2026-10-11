Россияне более 50 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области за день

В течение дня 11 октября российские войска более 50 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области. Для атак оккупанты использовали беспилотники и артиллерию, в результате чего были зафиксированы повреждения.

Об этом в Telegram сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

«В городе Самар разрушено складское помещение. В Петриковской общине Днепровского района повреждены частный дом и автомобиль», — говорится в сообщении.

В Криворожском районе враг нанес удар по Зеленодольской и Грушевской общинам. Разрушены инфраструктура и заправочная станция.

В Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Мировская и Покровская общины. Повреждены предприятия, учебное заведение, складские помещения, частный дом, инфраструктура. Нигде не было пострадавших.

Источник: Александр Ганжа

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Ранее РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными беспилотниками с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских целей, однако зафиксированы попадания в нескольких местах.

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