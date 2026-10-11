Зеленский заявил об ударе России по ТЭЦ-5 в Харькове после объявления энергетического перемирия

11 октября российские войска атаковали ТЭЦ-5 в Харькове — по словам президента Украины Владимира Зеленского, это произошло через несколько часов после того, как Дональд Трамп объявил о начале «энергетического перемирия» между Украиной и Россией.

Сегодня появилось заявление президента Соединённых Штатов о том, что энергетическое перемирие достигнуто. Это хорошая новость для всех, важно, чтобы она стала реальностью. Украина поддерживает все реальные и надёжные форматы прекращения огня и прекращения войны, подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина готова не наносить удары по российской энергетике, однако для этого нужна аналогичная готовность со стороны России.

Зеленский обратил внимание на то, что недавние действия врага свидетельствуют об обратном. Так, 11 октября в украинском небе были российские «шахиды» и авиабомбы. Кроме того, были зафиксированы удары РФ по энергетическим объектам.

«Только что был нанесен удар по ТЭЦ-5 в Харькове, по энергетике города. Всего за эту неделю россияне нанесли более 200 ударов по объектам генерации и передачи электроэнергии в Украине. Еще 17 ударов за неделю пришлось на газовые и нефтяные объекты в Украине. За эту неделю россияне убили более 150 наших людей, еще более 700 человек были ранены», — заявил Зеленский.

До этого Зеленский отреагировал на заявление Трампа об энергетическом перемирии с Россией.

Ранее Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Зеленский резко ответил Маску на призывы уйти.

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