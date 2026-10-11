Хмара сообщил о поражении восьми российских пусковых установок баллистических ракет

Силы обороны Украины в течение сентября и в начале октября поразили восемь российских пусковых установок, которые использовались для нанесения баллистических ударов. Об этом заявил Евгений Хмара, отметив, что из-за нехватки противобаллистических ракет Украина вынуждена применять асимметричные методы противодействия, в частности атаковать установки, с которых запускают ракеты.

Об этом во время общения с прессой сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара.

«Угроза баллистических ударов остается критической. Имеющихся и потенциальных поставок ракет для противоракетной обороны недостаточно, чтобы полностью нейтрализовать эту угрозу. Минобороны работает с партнерами над ускорением поставок необходимых ракет», — отметил Хмара.

Он подчеркнул, что необходимо не ждать крупных долгосрочных контрактов, а максимально быстро находить доступные запасы у партнеров и ускорять их передачу Украине.

«Нам нужны десятки и сотни ракет, а не единичные поставки», — отметил министр.

По его словам, параллельно Украина применяет асимметричный ответ — поражает российские пусковые установки.

«За сентябрь и начало октября Силы обороны поразили 8 установок, которые использовались для баллистических ударов: три были уничтожены, пять — повреждены. Такие удары уже заставляли противника отменять или изменять запланированные баллистические атаки», — рассказал Хмара.

Источник: Укринформ

Добавим, что Минобороны выступило за сохранение максимального бронирования работников ОПК.

Напомним, Украина создает многоуровневую оборону против реактивных дронов.

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