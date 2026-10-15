Россиянин, подозреваемый в убийстве украинских военных, рассказал, где скрывался после преступления

Россиянин, признавшийся в убийстве украинских военных в Харьковской области, во время допроса рассказал, что провел ночь в уличной уборной. По его словам, неподалеку он оставил автомат и рюкзак с личными вещами.

Во время допроса мужчина объяснил, что после совершения преступления спрятался в уличной уборной во дворе возле дома. По его словам, там он провёл всю ночь, а рядом оставил чёрный рюкзак и автомат.

В рюкзаке, как утверждает россиянин, были два энергетических напитка, мобильный телефон и зарядный кабель. Также он сообщил, что неподалеку оставил оружие.

Во время разговора о погибших мужчина сначала заявил, что убил четырех человек. В то же время он предположил, что мог быть причастен к гибели еще одного украинского военного.

Эти слова прозвучали во время допроса. Обстоятельства гибели военнослужащих должны быть установлены в рамках соответствующего расследования.

Россиянин также рассказал, что до попадания в Украину отбывал наказание на территории России. По его словам, в местах лишения свободы он провёл семь лет и пять месяцев, после чего его отправили на войну.

Сначала мужчина отрицал, что служил в армии, однако впоследствии во время допроса признал своё участие в боевых действиях.

В конце беседы россиянин заявил, что направлялся в Харьков, где планировал поселиться и найти возможность зарабатывать деньги.

Приведенные обстоятельства основаны на словах самого мужчины во время допроса. Окончательную правовую оценку его действиям должны дать компетентные органы по результатам расследования.

Об этом сообщается на видео допроса мужчины.

В Харьковской области 13 октября неизвестный мужчина расстрелял пятерых военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Все пятеро скончались от полученных ранений. По одной из версий, напавшим мог быть российский военнослужащий, сбежавший из плена.

Российские военные, по данным следствия, казнили двух бойцов Национальной гвардии Украины, которых взяли в плен вблизи Доброполья в Донецкой области.

Читай нас в