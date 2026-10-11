Украина разрабатывает собственные реактивные двигатели для различных типов вооружения — «Хмара»

Производство реактивных двигателей является одним из ключевых направлений развития украинского оборонно-промышленного комплекса. Потребность в таких технологиях охватывает различные классы вооружения — от дронов-перехватчиков и средств поражения средней дальности до дальнобойных систем и крылатых ракет.

Об этом министр обороны Евгений Хмара заявил на встрече с журналистами.

По словам министра обороны Евгения Хмары, потребность в реактивных двигателях охватывает различные классы средств: перехватчики, middle strike, deep strike и крылатые ракеты.

В Украине уже есть ряд разработок и производителей, которых государство сопровождает и поддерживает, отметил министр. Всего в трех основных категориях работают около двух десятков украинских производителей.

По одному из типов двигателей ориентировочная потребность на 2027 год может достигать около 10 тысяч единиц в месяц, сообщил Хмара.

Источник: РБК-Украина

Добавим, что Минобороны выступило за сохранение максимального бронирования работников ОПК.

Напомним, Украина создает многоуровневую оборону против реактивных дронов.

Минобороны Украины увеличило закупки дронов на 300% по сравнению с 2025 годом.

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