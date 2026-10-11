Рф вдарила авіабомбами по Слов’янську, пошкоджено дві багатоповерхівки

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Вранці 11 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки пошкоджено дві багатоповерхівки, четверо людей дістали поранення.

Удару завдали о 09:45. Російська авіація влучила у дві багатоквартирні житлові будівлі.

«Сьогодні, 11 жовтня, о 09:45, ворог наніс авіаудар по Слов'янську. Влучання у дві багатоповерхівки. Наразі відомо про чотирьох поранених. Усім надається медична допомога», — написав Вадим Лях.

Усім чотирьом постраждалим надають медичну допомогу. Інформація про наслідки російського удару уточнюється.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях у Фейсбуці.

На Сумщині російські війська атакували безпілотником автомобіль екстреної медичної допомоги. Унаслідок удару постраждали 44-річний водій та 59-річний парамедик, які наразі отримують медичну допомогу. Попередньо, їхні травми неважкі.

У ніч на 11 жовтня російські війська атакувалиУкраїну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони Українизавдалиударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

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