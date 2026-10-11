Россия нанесла авиаудары по Славянску, повреждены два многоэтажных дома

Утром 11 октября российские оккупанты нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате атаки были повреждены два многоэтажных жилых дома, четверо человек получили ранения.

Удар был нанесён в 09:45. Российская авиация поразила два многоквартирных жилых дома.

«Сегодня, 11 октября, в 09:45, враг нанес авиаудар по Славянску. Попадание в два многоэтажных дома. На данный момент известно о четырёх раненых. Всем оказывается медицинская помощь», — написал Вадим Лях.

Всем четырём пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Информация о последствиях российского удара уточняется.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях в Facebook.

В Сумской области российские войска атаковали беспилотником автомобиль скорой медицинской помощи. В результате удара пострадали 44-летний водитель и 59-летний парамедик, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь. Предварительно, их травмы нетяжелые.

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными беспилотниками с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских целей, однако зафиксированы попадания в нескольких местах.

За сутки подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за всё время существования СБС.

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

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