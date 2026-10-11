На Сумщині російський дрон влучив у швидку, є постраждалі

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На Сумщині російські війська атакували безпілотником автомобіль екстреної медичної допомоги. Унаслідок удару постраждали 44-річний водій та 59-річний парамедик, які наразі отримують медичну допомогу. Попередньо, їхні травми неважкі.

За даними Сумської ОВА, близько п’ятої ранку бригада екстреної медичної допомоги прямувала на виклик у Свеську громаду. Дорогою, на території Ямпільської громади, в автомобіль влучив російський безпілотник.

«Близько 5-ї ранку бригада екстреної медичної допомоги їхала на виклик у Свеську громаду. Дорогою, на території Ямпільської громади, в автомобіль влучив російський дрон», — ідеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

Після влучання російського дрона медикам вдалося самостійно вибратися з пошкодженого автомобіля. Попри загрозу повторного удару, їхні колеги оперативно прибули на місце події та евакуювали бригаду.

За інформацією ОВА, 44-річний водій і 59-річний парамедик отримують необхідну медичну допомогу. За попередніми даними, травми постраждалих неважкі.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Телеграмі.

У ніч на 11 жовтня російські війська атакувалиУкраїну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони Українизавдалиударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

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