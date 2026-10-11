В Сумской области российский дрон попал в машину скорой помощи, есть пострадавшие

В Сумской области российские войска атаковали с помощью беспилотника автомобиль скорой медицинской помощи. В результате удара пострадали 44-летний водитель и 59-летний фельдшер, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, их травмы нетяжелые.

По данным Сумской областной государственной администрации, около пяти утра бригада скорой медицинской помощи направлялась на вызов в Свесскую общину. По дороге, на территории Ямпольской общины, в автомобиль попал российский беспилотник.

«Около 5 утра бригада скорой медицинской помощи ехала на вызов в Свесскую общину. По дороге, на территории Ямпольской общины, в автомобиль попал российский дрон», — говорится в сообщении областной военной администрации.

После попадания российского дрона медикам удалось самостоятельно выбраться из поврежденного автомобиля. Несмотря на угрозу повторного удара, их коллеги оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали бригаду.

По информации ОВА, 44-летний водитель и 59-летний парамедик получают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, травмы пострадавших нетяжелые.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram.

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными беспилотниками с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских целей, однако зафиксированы попадания в нескольких локациях.

В течение суток подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за всё время существования СБС.

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

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