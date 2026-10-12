Росія вдарила по Епіцентру біля Дніпра, є загиблий

Російські війська атакували Дніпро та його передмістя. Унаслідок удару загинула людина, а під атакою опинився гіпермаркет «Епіцентр». Інформацію про загибель людини повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Російські війська завдали удару по Дніпру. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула людина. Також російські військові вдарили по гіпермаркету «Епіцентр», розташованому в передмісті. «Ворог атакував Дніпро. На жаль, загинула людина. Також ударив по гіпермаркету в передмісті. Росія продовжує бити по наших містах, по людях і бізнесу», — написав Лукашук.

Що відомо про наслідки удару

Після атаки оприлюднили фотографії її наслідків. Водночас інформації про масштаби пошкоджень гіпермаркету «Епіцентр» наразі немає. Також поки не повідомляли, чи є постраждалі безпосередньо внаслідок удару по торговельному об’єкту.

Обставини атаки та її наслідки уточнюються. Дані про загиблих і поранених можуть оновлюватися після надходження офіційної інформації.

Росія також атакувала промислове підприємство

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Дніпро балістичними ракетами. За інформацією начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Ганжі, під ударом опинилося промислове підприємство в місті.

Таким чином, російська атака зачепила промисловий об’єкт у Дніпрі та гіпермаркет у передмісті. Інформацію про остаточні наслідки ударів і можливі додаткові руйнування уточнюють. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі.

Крім того, російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки загинула одна людина, а вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку.

Крім того, російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Упродовж доби російські війська завдали 817 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі поранено людину. Також надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками. В Івано-Франківську внаслідок удару загинули троє військовослужбовців, пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

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