Россия нанесла удар по «Эпицентру» недалеко от Днепра, есть погибший

Российские войска атаковали Днепр и его пригороды. В результате удара погиб человек, а под обстрел попал гипермаркет «Эпицентр». Об гибели человека сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Российские войска нанесли удар по Днепру. По предварительной информации, в результате атаки погиб человек. Также российские военные нанесли удар по гипермаркету «Эпицентр», расположенному в пригороде. «Враг атаковал Днепр. К сожалению, погиб человек. Также был нанесён удар по гипермаркету в пригороде. Россия продолжает наносить удары по нашим городам, по людям и бизнесу», — написал Лукашук.

Что известно о последствиях удара

После атаки были обнародованы фотографии её последствий. В то же время информации о масштабах повреждений гипермаркета «Эпицентр» пока нет. Также пока не сообщалось, есть ли пострадавшие непосредственно в результате удара по торговому объекту.

Обстоятельства атаки и её последствия уточняются. Данные о погибших и раненых могут обновляться по мере поступления официальной информации.

Россия также атаковала промышленное предприятие

Ранее сообщалось, что российская армия атаковала Днепр баллистическими ракетами. По информации начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Ганжи, под ударом оказалось промышленное предприятие в городе.

Таким образом, российская атака затронула промышленный объект в Днепре и гипермаркет в пригороде. Информацию об окончательных последствиях ударов и возможных дополнительных разрушениях уточняют. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек, а взрывная волна повредила окна многоэтажного дома.

Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасад здания, остекление и оборудование. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В ночь на 12 октября российские войска несколькими волнами атаковали Украину реактивными беспилотниками. В Ивано-Франковске в результате удара погибли трое военнослужащих, повреждены объект инфраструктуры, многоквартирный дом и коммерческие помещения.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Её состояние стабильное. Также повреждено складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

Ранее РФ нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

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