В Сумах российские военные атаковали с помощью FPV-дрона жилой дом в Стецковском старостате. На момент удара внутри находились люди, в том числе дети. В результате атаки пострадали два человека.

По его словам, произошло попадание в частный дом, где в тот момент находились жильцы, среди которых двое детей. Дети в удовлетворительном состоянии, с ними всё хорошо.

В доме выбило окна, повреждена крыша и стена.

Последствия ликвидируются.

Об этом начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил в Telegram.

Россия массированно атаковала Сумы дронами, есть пострадавшие и разрушения.

Напомним, в Ровенской области после российской атаки отключилось электричество.

Также Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Полтавы с помощью дронов.

В Хмельницкой области в результате российской атаки повреждено предприятие.

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