Поисково-спасательные работы на месте российского удара по поселку Комишуваха в Запорожской области, нанесённого 2 ноября, официально завершены, а число погибших возросло до 72 человек.

«К сожалению, обстрел Комышувахи 2 ноября 2026 года стал одним из самых трагических за время полномасштабной войны. Погибли 72 человека, в том числе спасатели, полицейские, сотрудники гимназии и ЦНАПа, коммунальщики и медицинские работники», — сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

Еще четыре человека числятся пропавшими без вести, еще четверо раненых находятся в больнице, а в течение двух недель разбора завалов оккупанты 11 раз повторно обстреляли поселок, ранив трех полицейских и четырех спасателей.

Источник: страница министра внутренних дел Ивана Выговского в социальной сети Facebook.

Напомним, в Комышувасе Запорожской области обнаружили тела ещё двух человек, погибших в результате российского авиаудара 2 ноября. Также на месте атаки нашли фрагменты тел погибших.

Кабинет Министров принял решение о ликвидации Комышувашской школы социальной реабилитации в Запорожской области. Это государственное учреждение, где обучались дети в возрасте от 11 до 14 лет, нуждавшиеся в особых условиях воспитания. Решение было принято на фоне российских атак на Комышуваху, где 2 ноября оккупанты разрушили другую школу — гимназию «Джерело», которая в то время использовалась в качестве убежища и гуманитарного центра.

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