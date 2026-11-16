Akcja poszukiwawczo-ratownicza w miejscu rosyjskiego ataku na miejscowość Komyszuwacha w obwodzie zaporoskim, który miał miejsce 2 listopada, została oficjalnie zakończona, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 72 osób.

„Niestety, ostrzał Komyszuwaki 2 listopada 2026 roku stał się jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń od początku wojny na pełną skalę. Zginęło 72 osoby, w tym ratownicy, policjanci, pracownicy gimnazjum i Centrum Obsługi Obywateli, pracownicy służb komunalnych oraz personel medyczny” – poinformował minister spraw wewnętrznych Iwan Wyhivskyi.

Cztery osoby nadal są zaginione, kolejne cztery ranne przebywają w szpitalu, a w ciągu dwóch tygodni rozbiórki gruzów okupanci 11 razy ponownie ostrzeliwali osadę, raniąc trzech policjantów i czterech ratowników.

Źródło: profil ministra spraw wewnętrznych Iwana Wyhivskiego na Facebooku.

Przypomnijmy, że w Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim odnaleziono ciała kolejnych dwóch osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego nalotu 2 listopada. Na miejscu ataku znaleziono również fragmenty ciał ofiar.

Rada Ministrów podjęła decyzję o likwidacji szkoły rehabilitacji społecznej w Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim. Jest to placówka państwowa, do której uczęszczały dzieci w wieku od 11 do 14 lat, wymagające specjalnych warunków wychowawczych. Decyzja została podjęta w kontekście rosyjskich ataków na Komyshuwę, gdzie 2 listopada okupanci zniszczyli inną szkołę — gimnazjum „Dzherelo”, które w tym czasie służyło jako schronienie i centrum pomocy humanitarnej.

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