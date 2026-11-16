16 ноября в Уманском районе Черкасской области зафиксировали отключение электроэнергии в результате российской атаки. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения электроэнергии.

«Враг не прекращает наносить удары по энергетическим объектам страны. В результате очередной атаки в настоящее время остались без электричества потребители в Уманском районе — там графики почасовых отключений временно не действуют», — говорится в сообщении.

В компании заверили: энергетики проводят все необходимые работы, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Об этом Черкассыоблэнерго сообщило в Facebook.

Российские атаки вызвали аварийные отключения света в Запорожье.

В результате российского удара по Запорожью днем 14 ноября число пострадавших увеличилось до 22 человек.

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