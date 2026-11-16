Российская атака привела к аварийным отключениям электроэнергии в Черкасской области
16 ноября в Уманском районе Черкасской области зафиксировали отключение электроэнергии в результате российской атаки. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения электроэнергии.
«Враг не прекращает наносить удары по энергетическим объектам страны. В результате очередной атаки в настоящее время остались без электричества потребители в Уманском районе — там графики почасовых отключений временно не действуют», — говорится в сообщении.
В компании заверили: энергетики проводят все необходимые работы, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.
Об этом Черкассыоблэнерго сообщило в Facebook.
Российские атаки вызвали аварийные отключения света в Запорожье.
В результате российского удара по Запорожью днем 14 ноября число пострадавших увеличилось до 22 человек.