В результате российской атаки 76 населенных пунктов в Николаевской области остались без света
Вечером российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Николаевской области. В результате удара без электроснабжения остались 76 населенных пунктов Первомайского района.
По данным ОВА, для атаки россияне использовали беспилотник типа Shahed-238. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.
Об этом Николаевская областная военная администрация сообщила в Facebook.
Напомним, что Россия атаковала энергообъекты ДТЭК в Одесской области, без света остались более 52 тысяч семей.
Ночная атака РФ оставила без света десятки тысяч жителей Одесской области.