Вечером российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Николаевской области. В результате удара без электроснабжения остались 76 населенных пунктов Первомайского района.

По данным ОВА, для атаки россияне использовали беспилотник типа Shahed-238. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Об этом Николаевская областная военная администрация сообщила в Facebook.

Напомним, что Россия атаковала энергообъекты ДТЭК в Одесской области, без света остались более 52 тысяч семей.

Ночная атака РФ оставила без света десятки тысяч жителей Одесской области.

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