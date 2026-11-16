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Росія атакувала енергооб’єкти ДТЕК на Одещині, без світла понад 52 тисячі родин

UA NEWS 16 Листопада 2026 12:29
Росія атакувала енергооб’єкти ДТЕК на Одещині, без світла понад 52 тисячі родин
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Уранці 16 листопада російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК на півночі Одеської області. Внаслідок атаки електропостачання втратили понад 52,2 тисячі родин, також пошкоджено виробничий майданчик компанії.

 

За даними компанії, у будівлі виробничого об’єкта вибито вікна, пошкоджено стелі та двері.

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Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням пошкодженого обладнання.

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Про наслідки обстрілу повідомили в офіційному Telegram-каналі ДТЕК.

Нагадаємо, після атаки росіян на обʼєкт ДТЕК 14 листопада на Одещині майже 50 тисяч будинків без світла.

У ДТЕК повідомили про пошкодження 10 енергооб’єктів на Київщині за тиждень.

Енергетикам доводиться переривати роботу та ховатися в укриттях під час повітряних тривог.

Британська телерадіокомпанія BBC опублікувала репортаж з однієї з теплоелектростанцій ДТЕК, яка зазнала прямого удару російської балістичної ракети.

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