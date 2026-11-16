Rosja zaatakowała obiekty energetyczne DTEK w obwodzie odeskim; ponad 52 tysiące rodzin pozostało bez prądu

Rankiem 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę energetyczną DTEK na północy obwodu odeskiego. W wyniku ataku ponad 52,2 tysiąca rodzin zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej; uszkodzeniu uległ również zakład produkcyjny firmy.

Według informacji podanych przez firmę w budynku zakładu produkcyjnego wybite zostały okna, a sufity i drzwi uległy uszkodzeniu.

Obecnie pracownicy sektora energetycznego pracują nad usunięciem skutków ataku i naprawą uszkodzonego sprzętu.

O skutkach ostrzału poinformowano na oficjalnym kanale DTEK w serwisie Telegram.

Przypomnijmy, że po ataku Rosjan na obiekt DTEK 14 listopada w obwodzie odeskim prawie 50 tysięcy domów pozostało bez prądu.

W DTEK poinformowano o uszkodzeniu 10 obiektów energetycznych w obwodzie kijowskim w ciągu tygodnia.

Pracownicy sektora energetycznego muszą przerywać pracę i schronić się w kryjówkach podczas alarmów powietrznych.

Brytyjska stacja telewizyjno-radiowa BBC opublikowała reportaż z jednej z elektrociepłowni DTEK, która została bezpośrednio trafiona rosyjską rakietą balistyczną.

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