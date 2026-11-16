Россия нанесла удар по энергообъектам ДТЭК в Одесской области, без света остались более 52 тысяч семей

Утром 16 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК на севере Одесской области. В результате атаки без электроснабжения остались более 52,2 тысячи семей, также была повреждена производственная площадка компании.

По данным компании, в здании производственного объекта выбиты окна, повреждены потолки и двери.

В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением поврежденного оборудования.

О последствиях обстрела сообщили в официальном Telegram-канале ДТЭК.

Напомним, после атаки россиян на объект ДТЭК 14 ноября в Одесской области почти 50 тысяч домов остались без света.

В ДТЭК сообщили о повреждении 10 энергообъектов в Киевской области за неделю.

Энергетикам приходится прерывать работу и укрываться в бомбоубежищах во время воздушных тревог.

Британская телерадиокомпания BBC опубликовала репортаж с одной из теплоэлектростанций ДТЭК, которая подверглась прямому удару российской баллистической ракеты.

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