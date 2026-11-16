Россия нанесла удар по энергообъектам ДТЭК в Одесской области, без света остались более 52 тысяч семей
Утром 16 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК на севере Одесской области. В результате атаки без электроснабжения остались более 52,2 тысячи семей, также была повреждена производственная площадка компании.
По данным компании, в здании производственного объекта выбиты окна, повреждены потолки и двери.
В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением поврежденного оборудования.
О последствиях обстрела сообщили в официальном Telegram-канале ДТЭК.
Напомним, после атаки россиян на объект ДТЭК 14 ноября в Одесской области почти 50 тысяч домов остались без света.
В ДТЭК сообщили о повреждении 10 энергообъектов в Киевской области за неделю.
Энергетикам приходится прерывать работу и укрываться в бомбоубежищах во время воздушных тревог.
Британская телерадиокомпания BBC опубликовала репортаж с одной из теплоэлектростанций ДТЭК, которая подверглась прямому удару российской баллистической ракеты.