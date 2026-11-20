В Смоленской области в ночь на 20 ноября под удар попало предприятие «Дорогобуж», производящее аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру. Завод связан с поставками компонентов для взрывчатых веществ, которые применяет российская армия.

Целью атаки стало ПАО «Дорогобуж» — одно из крупных химических предприятий России, входящее в группу «Акрон». Промышленный комплекс расположен в Смоленской области, недалеко от поселка Верхнеднепровский Дорогобужского округа. Расстояние до украинской границы составляет примерно 290 км.

Предприятие специализируется на производстве азотных и комплексных минеральных удобрений, а также промышленной химической продукции. Его производственные площадки работают с 1960–1980-х годов, а впоследствии неоднократно модернизировались. С 2017 года компания приступила к новому этапу обновления производства и строительства дополнительных мощностей.

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Производственные мощности завода:

аммиак – до 830 тыс. тонн в год;

аммиачная селитра – 1,56 млн тонн;

азотная кислота – 1,53 млн тонн;

комплексные удобрения NPK – 850 тыс. тонн.

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Это проектные мощности, а не фактический объем производства. Согласно годовому отчёту предприятия, в 2024 году оно произвело 717 тыс. тонн аммиака, 1,258 млн тонн аммиачной селитры и 737 тыс. тонн комплексных удобрений NPK. Общий товарный выпуск составил 2,13 млн тонн. В 2025 году этот показатель вырос до 2,2 млн тонн, из которых 2 млн тонн приходилось на минеральные удобрения.

Источник: Exilenova+

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