11月20日凌晨，位于斯摩棱斯克州的“多罗戈布日”企业遭到袭击，该企业主要生产氨、硝酸和硝酸铵。 该工厂与向俄罗斯军队供应爆炸物成分有关。

此次袭击的目标是“多罗戈布日”股份公司——这是俄罗斯一家大型化工企业，隶属于“阿克隆”集团。该工业园区位于斯摩棱斯克州，靠近多罗戈布日区维尔赫尼德尼普罗夫斯基村。 距离乌克兰边境约290公里。

该企业专门生产氮肥和复合矿物肥料，以及工业化学产品。其生产基地自1960至1980年代开始运营，此后曾多次进行现代化改造。 自2017年起，该公司开启了生产升级和扩建新产能的新阶段。

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工厂的生产能力：

氨——年产高达83万吨；

氨盐——156万吨；

硝酸——153万吨；

NPK复合肥——85万吨。

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这些是设计产能，而非实际产量。 根据该企业的年度报告，2024年其生产了71.7万吨氨、125.8万吨硝酸铵和73.7万吨NPK复合肥。 商品总产量为213万吨。2025年，该指标增至220万吨，其中200万吨为矿物肥料。

来源：Exilenova+

此前，乌克兰无人机飞行1500公里，袭击了俄罗斯的一家石油化工厂。

俄罗斯塔塔尔斯坦的两家大型工厂和一家直升机制造商遭到袭击。

需要指出的是，11月13日凌晨，无人机袭击了俄罗斯伏尔加格勒的工业区，该地区坐落着俄罗斯最大的炼油厂之一——“卢克石油-伏尔加格勒炼油厂”。

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