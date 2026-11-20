W obwodzie smoleńskim w nocy z 19 na 20 listopada zaatakowano zakład „Dorogobuzh”, produkujący amoniak, kwas azotowy i saletrę amonową. Zakład ten jest powiązany z dostawami składników do materiałów wybuchowych wykorzystywanych przez rosyjską armię.

Celem ataku stała się spółka akcyjna „Dorogobuzh” – jedno z największych przedsiębiorstw chemicznych w Rosji, należące do grupy „Akron”. Kompleks przemysłowy znajduje się w obwodzie smoleńskim, w pobliżu miejscowości Werchnodniprowski w rejonie Dorogobuzkim. Odległość do granicy z Ukrainą wynosi około 290 km.

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji nawozów azotowych i złożonych nawozów mineralnych, a także przemysłowych produktów chemicznych. Jego zakłady produkcyjne działają od lat 60. do 80. XX wieku, a następnie były wielokrotnie modernizowane. Od 2017 roku firma rozpoczęła nowy etap modernizacji produkcji i budowy dodatkowych mocy produkcyjnych.

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Moce produkcyjne zakładu:

amoniak – do 830 tys. ton rocznie;

saletra amoniowa – 1,56 mln ton;

kwas azotowy – 1,53 mln ton;

nawozy wieloskładnikowe NPK – 850 tys. ton.

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Są to moce projektowe, a nie rzeczywista wielkość produkcji. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem przedsiębiorstwa, w 2024 roku wyprodukowało ono 717 tys. ton amoniaku, 1,258 mln ton saletry amonowej oraz 737 tys. ton nawozów złożonych NPK. Łączna produkcja handlowa wyniosła 2,13 mln ton. W 2025 r. wskaźnik ten wzrósł do 2,2 mln ton, z czego 2 mln ton stanowiły nawozy mineralne.

Źródło: Exilenova+

Wcześniej ukraińskie drony pokonały 1500 km i uderzyły w zakład petrochemiczny w Rosji.

W Rosji zaatakowano dwie duże fabryki w Tatarstanie oraz producenta śmigłowców.

Przypomnijmy, że w nocy z 12 na 13 listopada drony zaatakowały strefę przemysłową rosyjskiego Wolgogradu, gdzie znajduje się jedna z największych rafinerii ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej – „Lukoil-Wolgogradnaftoperobka”.

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